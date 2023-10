Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Bei Unfall leicht verletzt

Aalen (ots)

Gem. Frankenhardt - Unterspeltach: Bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend gegen 19:00 Uhr fuhr eine 19-Jährige mit ihrem PKW Fiat auf der Verbindungsstraße von Unterspeltach in Richtung Bechhof. Etwa auf halber Strecke kam sie ausgangs einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache, alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab. Ihr PKW überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach neben der Straße liegen. Die 19-Jährige wurde durch die Feuerwehr aus dem Auto gerettet und mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem PKW Fiat entstand Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Die Feuerwehren aus Frankenhardt und Crailsheim waren mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

