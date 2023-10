Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: In Baustelle mehrere Baken beschädigt - Polizei sucht Zeugen

A 61/Worms (ots)

Offenbar kollidierten bislang ein oder mehrere unbekannte Verkehrsteilnehmer in der Nacht zum 11.10.2023 oder am frühen Morgen des 11.10.2023 mit mehreren Warnbaken in der Baustelle der Pfeddersheimer Talbrücke. Dabei wurden in Fahrtrichtung Koblenz eingangs der Baustelle insgesamt fünf Baken beschädigt. Ein Verursacher oder eine Verursacherin meldete sich nicht. Eine 39-jährige Fahrerin eines PKW fuhr in der Folge über ein Teil einer beschädigten Bake, was zu einer Reifenpanne führte. Der Wagen musste abgeschleppt werden. An den Baken entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim ermittelt nun wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort und erbittet mögliche Zeugenhinweise zu einem Verursacher oder eine Verursacherin unter 06701-9190.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell