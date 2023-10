POL-VDMZ: Junge Fahrer unter Drogeneinfluss

Heidesheim (ots) - Am 08.10.2023 gegen 21.25 Uhr ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost / Geschwister-Scholl-Straße ein Verkehrsunfall bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnisse befuhr der alleinbeteiligte PKW, besetzt mit drei männlichen Personen, die Abfahrt der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost, um an deren Ende in die ...

