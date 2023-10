Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall im Alkohol- und Drogenrausch verursacht

A643 Mainz (ots)

Am Freitagnachmittag gegen 16:40 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass auf der A643 in Richtung A60 im Bereich Mainz/Mombach Reifen- und Fahrzeugteile auf allen Fahrstreifen verteilt seien. Kurz darauf teilte ein weiterer Zeuge mit, dass zwischen den Anschlussstellen Mainz/Mombach und Mainz/Gonsenheim ein Opel Meriva unterwegs sei, der stark unfallbeschädigt sei und vorne links nur noch auf der Felge fahre. Aus dem Radkasten sei Funkenschlag und eine Rauchentwicklung erkennbar. Im Rahmen der Fahndung konnte kurz darauf das angegebene Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in Mainz/Gonsenheim festgestellt werden. Der 42- jährige Fahrzeugführer befand sich in unmittelbarer Nähe. Er räumte ein, auf der Autobahn mit der Betongleitwand kollidiert zu sein. Eine Überprüfung bestätigte diese Aussage. Da er stark nach Alkohol roch, wurde vor Ort ein Atem-Alkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen beachtlichen Wert von 4,01 Promille Atemalkohol. Weiterhin lag der begründete Verdacht vor, dass er zusätzlich auch unter dem Einfluss von Drogen stand. Daher wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

