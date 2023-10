Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Fahrzeug flüchtet nach Unfall mit mehreren Fahrzeugen

BAB 60 Höhe Mz-Weisenau (ots)

Am Freitag, 06.10.23 gegen 08.36 Uhr melden Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeug, welches auf der BAB 60 in Höhe von Mz-Weisenau mehrere Fahrzeuge beschädigt habe und anschließend geflüchtet sei. Das Fahrzeug kann in Höhe der Anschlussstelle Heidesheim von der Polizei festgestellt werden. Auf Anhaltesignale seitens der Polizei reagiert die Fahrerin zunächst nicht. Das Fahrzeug kann schließlich in Höhe der Anschlussstelle Ingelheim West auf dem Standstreifen von einer Streifenwagenbesatzung zum Anhalten bewegt werden, ohne dass es zu einem weiteren Unfall kommt. Die 56-jährige Fahrerin scheint nicht vollständig orientiert zu sein, es ergeben sich vorerst keine Anzeichen auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum. Das Fahrzeug weist starke Beschädigungen im Frontbereich auf und ist nicht mehr verkehrstüchtig, weshalb es abgeschleppt werden muss. Weitere Ermittlungen folgen. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kommt es nicht. Geschädigte Fahrzeugführer und Zeugen können sich bei der Autobahnpolizei Heidesheim melden.

