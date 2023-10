POL-VDMZ: Verkehrsunfall aufgrund mangelhafter Ladungssicherung

A 61/Bdenheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 60-jähriger Fahrer eines Motorrades schwer verletzt wurde, kam es am 4.10.2023 gegen 13 Uhr auf der A 61 in Fahrtrichtung Norden. Dort stürzte der 60-Jährige kurz nach der Anschlussstelle Gau-Bickelheim in der Gemarkung Badenheim nach bisherigen Erkenntnissen, ohne dass weitere Fahrzeuge oder Personen am Unfall beteiligt waren. Der Motorradfahrer wurde mit ...

mehr