Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit 3 Leichtverletzten an der AS Hechtsheim-Ost

Heidesheim (ots)

Am 08.10.2023 gegen 21.25 Uhr ereignete sich im Bereich der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost / Geschwister-Scholl-Straße ein Verkehrsunfall bei dem 3 Personen leicht verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnisse befuhr der alleinbeteiligte PKW, besetzt mit drei männlichen Personen, die Abfahrt der Anschlussstelle Hechtsheim-Ost, um an deren Ende in die Geschwister-Scholl-Straße abzubiegen. Im Fahrverlauf brach das Fahrzeug am Heck aus, so dass der Fahrer gegenlenkte. Hierbei kam er rechtsseitig von der Fahrbahn ab und prallte hier gegen ein Verkehrszeichen und einen Brückenpfeiler. Die Fahrzeuginsassen erlitten leichte Verletzungen und wurden in den umliegenden Krankenhäusern versorgt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden, so dass es abgeschleppt werden musste. Der Brückenpfeiler wurde minimal beschädigt.

