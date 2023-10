Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Abfahrtskontrollen - Trucker müssen stehen bleiben

A 61/Rheinhessen (ots)

Gleich mehrere LKW-Fahrer, die sich am Abend des 8.10.2023 zum Ende des Sonn- und Feiertagsverbots zur Abfahrt bereitmachten, mussten ihren geplanten Start um zum Teil mehrere Stunden bis zur Ausnüchterung nach hinten verschieben. Bei Abfahrtskontrollen auf den Parkplätzen Menhir und Hauxberg, sowie auf beiden Tank- und Rastanlagen Hunsrück und Wonnegau verhinderten Beamte der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim in sieben Fällen, in denen die Alkoholwerte über 0,5 Promille lagen, die Abfahrt. Bei fünf von den sieben Truckern wurden sogar Werte über 1,1 Promille festgestellt. Der Spitzenwert lag bei fast 1,8 Promille.

