Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen für zwei Einbrüche gesucht

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Gellershagen / Heepen - Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in zwei Wohnungen in Mehrfamilienhäuser ein und entkamen jeweils mit ihrer Beute. Es liegen keine Erkenntnisse für einen Tatzusammenhang vor. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Freitag, 25.08.2023, gelangte der unbekannte Täter auf eine unbekannte Art in ein Mehrfamilienhaus in der Carlo-Mierendorff-Straße. Dort verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung und durchsuchte diese nach Wertsachen. Der Einbrecher entwendete Bargeld und flüchtete anschließend in eine unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen 10:10 Uhr und 13:45 Uhr.

Außerdem gelangten Einbrecher am Sonntag, 27.08.2023, in das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße, in Höhe Heeperholz. Die Täter brachen ebenfalls in eine Wohnung ein, durchsuchten diese nach Diebesgut und entkamen samt Beute in eine unbekannte Richtung. Entwendet wurden unter anderem Laptops, Perücken, Handtaschen, Schuhe, ein Brautkleid und weitere elektronische Artikel. Die Tat wurde im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 14:30 Uhr begangen.

Zeugen melden sich in beiden Fällen bitte mit Hinweisen zu den Taten oder möglichen Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0.

