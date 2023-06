Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Nur zu Besuch oder illegal beschäftigt? Bundespolizei nimmt mutmaßlichen Schleuser an A8 fest

Weyarn (A8) / Rosenheim (ots)

Am Dienstag (27. Juni) haben Bundespolizisten an der A8 bei Weyarn einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Der Serbe beförderte zwei indische Staatsangehörige. Diese gaben zunächst an, in Deutschland einen Bekannten besuchen zu wollen. Doch offenbar sollte der serbische Fahrer im Auftrag seines Chefs die beiden Männer mit dessen Firmenwagen illegal ins Land bringen.

Die in Kroatien registrierten Migranten aus Indien verfügten zwar über Pässe, nicht aber über die erforderlichen Visa oder Aufenthaltsgenehmigungen für die Bundesrepublik. Ersten Ermittlungen der Rosenheimer Bundespolizei zufolge wollten sie in Deutschland - wie schon in der Vergangenheit - für einen Verwandten des Fahrers arbeiten. Arbeitsverträge waren jedoch nicht vorhanden. Der serbische Fahrzeugführer wurde des Einschleusens von Ausländern beschuldigt und auf richterliche Anordnung hin in Untersuchungshaft genommen.

Der 24-Jährige wurde am Mittwochnachmittag in eine Münchner Haftanstalt eingeliefert. Seine beiden indischen Mitfahrer, 25 und 35 Jahre alt, mussten, nachdem sie jeweils wegen unerlaubter Einreise angezeigt worden waren, das Land wieder verlassen. Wegen des Verdachts der illegalen Arbeitsaufnahme beziehungsweise der illegalen Beschäftigung wird zuständigkeitshalber der Zoll eingeschaltet.

