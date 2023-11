Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Opel Zafira

Rees (ots)

Am Montag (13. November 2023) zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Florastraße einen geparkte Opel Zafira. Der unbekannte beschädigte beim Ein- oder Ausparkten das Heck des Opels an der linken Seite massiv und verließ anschließend die Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

