Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees- Unfallflucht/ Geparkter VW Fox in grau beschädigt

Rees (ots)

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Samstag (11. November 2023) zwischen 12.30 Uhr und 12:50 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Discounters am Grüttweg einen geparkten VW Fox. Der VW wurde stark am Heck beschädigt, so dass die Heckstoßstange an einer Seite herunterhing. Der Unfallfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei im Emmerich unter Telefon 02822 7830 entgegen. (as)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell