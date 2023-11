POL-PDNR: Handtaschen aufgefunden

Linz am Rhein (ots) - Am Mittwochmittag kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw an der Fährausfahrt zur B 42. Ein 79-jähriger Pkw-Fahrer übersah beim Abbiegen auf die B 42 den vorfahrtsberechtigten Pkw eines 51-jährigen Fahrers und es kam zur Kollision. Es entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei ...

mehr