POL-PDNR: Verkehrsunfall an der Fährausfahrt

Im Zeitraum zwischen dem 18.11.2023 und 21.11.2023 wurde in der Linzer Straße ein geparkter Pkw Skoda Rapid von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Die Polizeiinspektion in Linz ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise.

