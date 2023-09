LPI-SHL: Schmierfinken am Werk

Zella-Mehlis (ots) - Einfach von der Wäscheleine klaute ein bislang unbekannter Dieb zwei Jeans-Hosen der Marke "SOCCX" am Montag in der Zeit von 11:30 Uhr bis 15:30 Uhr. Die Besitzerin hatte die blauen Damenhosen bei dem herrlichen Sonnenschein auf dem Wäscheplatz hinter einem Wohnblock in der Straße "Ruppertstal" in Zella-Mehlis trocknen lassen wollen. Diese Situation nutzte der Täter aus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der ...

