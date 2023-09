Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Traktor

Tiefenort (ots)

Ein 51-jähriger Opel-Fahrer befuhr Montagnachmittag die Landstraße von Tiefenort in Richtung der Bundesstraße 84 und geriet dabei zu weit auf die Gegenfahrbahn. Ein dort fahrender 50-jähriger Traktorfahrer konnte nicht mehr ausweichen. Die Fahrzeuge stießen zusammen. In der weiteren Folge stieß der hinter dem Opel fahrende 58-jährige Autofahrer mit seinem PKW frontal in den Traktor. Fahrer und Mitfahrer im Traktor, sowie der 58-Jährige im zweiten Fahrzeug kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Der 51-Jährige Opel-Fahrer verletzte sich leicht. Ein Gesamtschaden von ca. 65.000 Euro entstand.

