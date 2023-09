LPI-SHL: Schwerpunktkontrolle

Römhild (ots) - Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstanden Sonntagnachmittag bei einem Feuer in einem Gartenhaus am Stausee in Römhild. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes entwickelte sich zunächst Brandgeruch aus einem Warmwasserboiler und kurz darauf kamen starke Rauchwolken aus dem Gerät. Eine 57-Jährige versuchte, den Brand zu löschen, erlitt dabei aber eine Rauchgasvergiftung. Die Kameraden der Feuerwehr bekamen die Situation unter Kontrolle und konnten ...

