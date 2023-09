LPI-SHL: Blind vor Liebe

Immelborn (ots) - Am 02.09.2023 wurde gegen 09:15 Uhr in Immelborn, Breitunger Straße ein Pkw einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 36 jährige Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: 03695 551 0 E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de ...

