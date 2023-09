Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

PI Hildburghausen (ots)

Beamte der Suhler Einsatzunterstützung führten Sonntagabend im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildburghausen Verkehrskontrollen durch, die für drei Fahrzeugführer mit Anzeigen endeten. Eine Polizeistreife stoppte in Eisfeld einen 19-Jährigen, welche unter Drogeneinfluss stand. Nach dem positiven Drogenvortest musste der junge Fahrer seinen Wagen stehen lassen und auf der Rücksitzbank des Streifenwagens Platz nehmen. Ähnlich erging es einem 40-jährigen Autofahrer, der in Schackendorf gestoppt wurde. Neben dem positiven Drogentest fanden die Beamten ein Tütchen mit Betäubungsmitteln im Fahrzeug. Dieses stellten sie sicher und brachten den Mann zur Blutentnahme ins Klinikum. Auch die Fahrt eines 20-Jährigen fand in Brattendorf ein jähes Ende. Als Fahranfänger setzte sich dieser trotz vorherigen Alkoholkonsums hinters Steuer. Zwar zeigte der Atemalkoholtest einen Wert unter 0,5 Promille, jedoch gilt für Fahranfänger die 0,0 Promille-Grenze. Allesamt müssen sich wegen des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten. Der 40-Jährige erhielt zudem eine Anzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln.

