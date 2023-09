LPI-SHL: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bad Salzungen (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Kfz kam es in der Zeit vom 24.08.2023 07:00 Uhr bis zum 02.09.2023 13:45 Uhr. An einem auf dem Pendlerparkplatz für Bahnkunden in der Werrastraße abgestellten Pkw wurde die Frontscheibe mittels einer leeren Bierflasche beschädigt. Das Fzg war mit der Front in Richtung Kaufland abgeparkt. Die Scheibe wurde wahrscheinlich dadurch beschädigt, indem eine Person die Flasche in Richtung Parkplatz warf und diese den Pkw ...

