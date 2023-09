Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Alkoholisiert und unter Drogeneinfluss Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Sonntagvormittag (3.9.2023) meldete sich ein 23-Jähriger bei der Polizei in Ludwigshafen und gestand, dass er vor einigen Tagen zwei Unfälle verursacht habe. In der Nacht auf Donnerstag (31.8.2023) habe er zwischen 4 und 4:30 Uhr einen Unfall in Ludwigshafen und einen weiteren in Mannheim verursacht. Wo genau das geschehen sei, konnte er nicht angeben, da er unter Alkohol- und Drogeneinfluss gestanden habe. An dem Unfallfahrzeug, einem weißen Pakettransporter, konnten Polizeikräfte mehrere Schäden feststellen. Dem 23-Jährigen wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Ermittlungen zu den Unfällen dauern noch an.

Zeugen die in der Nacht auf Donnerstag einen Unfall beobachtet haben oder mögliche Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell