Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Sachbeschädigung an PKW im Parkhaus Marienberg

Boppard (ots)

In der Zeit von Dienstag, den 07.02.2023 um 22:00 Uhr bis Mittwoch, den 08.02.2023 um 06:25 Uhr wurde ein PKW im Parkhaus Marienberg, unteres Parkdeck, in Boppard beschädigt. Hierbei wurden beide Außenspiegel abgetreten sowie ein Scheibenwischer abgerissen. Zeugen oder ebenfalls Geschädigte werden gebeten, die Polizeiinspektion in Boppard zu kontaktieren.

