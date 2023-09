Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Suhl (ots)

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Zeit von Sonntagnachmittag bis Montagabend einen weißen VW, der vor einem Hochhaus in der Friedrich-König-Straße in Suhl geparkt war mit einem spitzen Gegenstand. Ein Schaden von ca. 500 Euro entstand im Bereich des vorderen rechten Kotflügels und der Beifahrertür. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0232007/2023 bei der Polizei in Suhl zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell