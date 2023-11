Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

St.-Katharinen / Notscheid (ots)

Am späten Mittwochabend befuhr ein 37-jähriger Pkw-Fahrer die Hochstraße in Notscheid. Unter dem Einfluss von Alkohol kam er mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Laterne und wurde an eine Hauswand abgewiesen, wo der Pkw zum Stillstand kam. Der Fahrer stand merklich unter Alkoholeinfluss, die Polizei stellte den Führerschein sicher und ließ eine Blutprobe entnehmen. Am Pkw entstand Totalschaden, die Laterne und die Hauswand wurden ebenfalls beschädigt.

