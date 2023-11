Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Schlägerei in der Burgstraße

Rheinbreitbach (ots)

Am Mittwochabend bemerkte ein Passant eine Auseinandersetzung zwischen drei Männern in der Burgstraße. Nachdem der Mann zwischen die Kontrahenten ging, konnte die Fortsetzung der Schlägerei unterbunden werden. Wie die Polizei ermitteln konnte, hielt sich ein 40-jähriger Mann in einem Haus in der Burgstraße auf und schlug unvermittelt auf einen der Bewohner ein. Als ein weiterer Bewohner seinem Nachbarn zur Hilfe eilen wollte, wurde auch dieser von dem 40-jährigen attackiert. Die beiden 42 und 65-Jahre alten Männer wurden leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

