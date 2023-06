Polizei Münster

POL-MS: Autotür geöffnet - Fahrradfahrerin schwer verletzt

Münster (ots)

Am Montagnachmittag (19.06., 14.22 Uhr) ist eine Fahrradfahrerin an der Moltkestraße schwer verletzt worden, als ein Mann unvorhersehbar die Beifahrertür eines Autos geöffnet hatte.

Die Fahrradfahrerin war in Richtung Ludgerikreisel unterwegs. Plötzlich habe sich die Beifahrertür eines Autos geöffnet und die gesamte Breite des Fahrradstreifens eingenommen. Ein Ausweichen oder Bremsen sei wegen des geringen Abstands nicht mehr möglich gewesen. Daraufhin prallte die Münsteranerin gegen die Tür des Pkws und stürzte rechts auf eine Grünfläche. Rettungskräfte brachten sie in ein nahegelegenes Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt werden musste.

Immer wieder kommt es zu derartigen Unfällen mit teils schwerwiegenden Folgen. Die Polizei rät daher, beim Öffnen der Autotür stets besondere Vorsicht walten zu lassen. Wer mit der weiter entfernten Hand die Autotür öffnet, dreht den Oberkörper automatisch zur Seite und damit in den Schulterblick hinein.

Verfasserin: Marina Scheling

