Polizei Hagen

POL-HA: Radfahrer stößt mit Fußgängerin zusammen

Hagen-Wehringhausen (ots)

In der Södingstraße stieß am Montag (21.08.) eine Fußgängerin mit einem Radfahrer zusammen. Ein 35-Jähriger fuhr gegen 10.30 Uhr mit seinem Rad aus Richtung der Wehringhauser Straße in Fahrtrichtung Lange Straße. Der Mann gab an, dass ein Fahrzeug aus der Augustastraße kam und anhielt. Er sei davon ausgegangen, dass der Fahrer ihn passieren lassen wollte. In diesem Moment sei hinter dem Fahrzeug eine 62-jährige Fußgängerin von links auf die Straße getreten. Es kam zum Zusammenstoß. Die Hagenerin musste durch eine Rettungswagenbesatzung behandelt werden und kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. (arn)

