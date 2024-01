Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Diebe entwenden Pkw und flüchten vor der Polizei

Ludwigsburg (ots)

Zwei noch unbekannte Personen entwendeten am Sonntagabend (21.01.2024) einen in der Freiligrathstraße in Sindelfingen am Fahrbahnrand geparkten Fiat im Wert von etwa 40.000 Euro. Wie die Unbekannten in das Fahrzeug gelangen und es starten konnten, ist noch unbekannt. Die 33-jährige Besitzerin bemerkte den Diebstahl, verständigte gegen 23:45 Uhr die Polizei und konnte das Fahrzeug über eine App im Stadtgebiet Sindelfingen orten. Im Rahmen einer Großfahndung, bei der unter anderem auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam, entdeckte eine Streifenwagenbesatzung den Fiat in der Sachsenstraße und schnitt ihm den Weg ab. Daraufhin flüchteten zwei Personen aus dem Fiat zu Fuß in Richtung Goldmühlestraße / Friesenstraße. Die beiden Tatverdächtigen konnten zunächst unerkannt entkommen. Bei ihnen handelte es sich um einen Mann und eine Frau, beide im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Der Mann trug eine graue Jogginghose, einen schwarzen Kapuzenpullover und eine Mütze. Von der jungen Frau ist lediglich bekannt, dass sie offenbar braune Haare hatte. Der entwendete Fiat wurde sichergestellt und der Kriminaltechnik zur Spurensicherung übergeben. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die Ermittlungen wegen des Pkw-Diebstahls aufgenommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per Mail an hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell