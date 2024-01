Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz - Kleinglattbach: Diebstahl aus Pkw in der Roßwager Straße

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter schlugen am Montag (22.01.2024) zwischen 14:15 Uhr und 14:40 Uhr eine Seitenscheibe eines in der Roßwager Straße in Kleinglattbach geparkten Fiat Panda ein. Aus dem Fahrzeuginneren entwendeten die Unbekannten eine Handtasche, in welcher diverse Wertgegenstände waren. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf etwa 500 Euro, die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte bei rund 400 Euro liegen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werde gebeten, sich unter der Tel. 07042 941-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Vaihingen an der Enz in Verbindung zu setzen.

