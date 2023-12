Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen/Ulm - Mehrere Unfälle durch Glätte

Am Dienstagmorgen erlitten mehrere Personen bei Unfällen im Alb-Donau-Kreis und Ulm leichte Verletzungen.

Um 6.23 Uhr war eine 24-Jähriger von Justingen in Richtung Schelklingen unterwegs. Wegen Blitzeis auf der L240 kam die VW-Fahrerin nach links von der Straße ab. Dort überfuhr sie einen Leitpfosten und landete in einer Wiese. Die Fahrerin erlitt dabei leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachen sie vorsorglich in eine Klinik. Die Polizei Ehingen schätzt den Totalschaden am VW Fox auf etwa 6.000 Euro. Ein Abschlepper barg das Auto.

Gegen 7.40 Uhr war die Polizei Ehingen erneut bei einem Unfall wegen Glätte. Eine 25-Jährige war von Hausen am Bussen in Richtung Oberwachingen unterwegs. Sie kam bei Glatteis nach links von der Straße ab und überschlug sich mit ihrem Renault. Im angrenzenden Acker landete sie auf dem Dach. Rettungskräfte brachten sie mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus. An ihrem Renault Twingo entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Die Feuerwehren aus Munderkingen und Hausen waren im Einsatz. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Gegen 10 Uhr ereignete sich ein Glätteunfall bei Ulm. Eine 55-Jährige wartete an der roten Ampel der Kreuzung Berliner Ring / Albert-Einstein-Allee. Zeitgleich war ein 25-Jähriger auf dem Berliner Ring, von der B10 kommend, in Richtung Universität unterwegs. Da er wohl etwas zu schnell war geriet er ins Rutschen. Er versuchte noch auszuweichen, prallte jedoch mit der Front seines Skodas in das Heck des stehenden VW der 55-Jährigen. Die erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte kümmerten sich um die Frau. Der Skoda-Fahrer bleib unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei Ulm hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Schaden auf insgesamt 18.000 Euro.

Hinweis der Polizei:

Glatte Straßen erkennt man oft erst sehr spät. Vorausschauendes Fahren und eine angepasste Geschwindigkeit bewahren vor Unfällen. Winterreifen oder M+S-Reifen (sogenannte Matsch- und Schneereifen) sorgen schon bei nur niedrigen Plusgraden für einen besseren Halt. Sie verdrängen durch ihre weichere Gummimischung Regen, Matsch und Schnee besser. Empfohlen wird eine Profiltiefe von mindestens vier Millimetern. Fahren Sie vorausschauend. Um das Risiko beim Bremsen zu reduzieren, sollten Sie Ihre Geschwindigkeit verringern und ausreichend Abstand halten. Um ein Ausbrechen oder Rutschen des Wagens zu verhindern, ist bei glatter oder schneebedeckter Fahrbahn ein behutsamer Umgang mit der Bremse wichtig.

