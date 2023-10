POL-BOR: Isselburg - Sattelzug rutscht in Graben

Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Winterswyker Straße; Tatzeit: 03.10.2023, 01:50 Uhr; Ohne Beute geflüchtet sind am frühen Dienstagmorgen Unbekannte in Vreden. Zuvor waren die Täter über das Dach in ein Bankgebäude an der Winterswyker Straße eingedrungen. Als sich die Täter Zugang in einen Schalterraum verschaffen wollten, löste gegen 01.50 Uhr eine Alarmanlage aus. Die Kripo Ahaus erbittet Hinweise unter Tel. ...

