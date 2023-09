Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.09.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Jagsthausen/ Neulautern/ Hirrweiler: Krafträder auf technische Mängel kontrolliert

In Jagsthausen und Neulautern überprüften am Sonntag Beamte der Verkehrspolizei Krafträder auf technische Mängel. In Hirrweiler wurde außerdem eine große Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Von 56 technisch überprüften Motorrädern, wiesen zwei solch gravierende Mängel auf, dass die Betriebserlaubnis erlosch. Zudem mussten acht Mängelberichte gefertigt werden. Bei den rund 500 an Motorrädern durchgeführten Geschwindigkeitskontrollen kam es zu insgesamt neun Verstößen. 3 Motorradfahrer kamen mit Verwarnungen davon, vier Fahrer wurden aufgrund ihrer Geschwindigkeit zur Anzeige gebracht. Zwei weitere Motorradfahrer werden in absehbarer Zeit erstmal gar nicht mehr fahren dürfen. Die Beiden waren mit 128 beziehungsweise 129 Kilometern pro Stunde unterwegs, obwohl im Kontrollbereich nur 70 km/h erlaubt sind. Auf beide kommt nun neben einer Anzeige und einem Bußgeld auch ein Fahrverbot zu.

A81/ Abstatt: Alkoholisiert auf LKW aufgefahren

Nicht nur Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst mussten am frühen Samstagmorgen zu einem Unfall auf die A81 bei Abstatt ausrücken, auch die Tierrettung musste anfahren. Ein 34-Jähriger war gegen 3 Uhr mit seinem Opel nahezu ungebremst auf das Heck eines vorausfahrenden Sattelzuges aufgefahren. Weil die Polizeibeamten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes feststellten, wurde ein Test mit dem 34-Jährigen durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von über einem Promille. Der Opel-Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Er wurde daher von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm auch Blut zur genaueren Überprüfung seines Alkoholpegels abgenommen wurde. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und nahm auslaufende Betriebsstoffe auf. Außerdem befreite die Tierrettung Unterland einen sich noch im Unfallwagen befindlichen Hund aus seiner Notlage. Er wurde nach einem Check und glücklicherweise ohne Anzeichen von Verletzungen in ein Tierheim gebracht. Der Opel wurde mit einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro abgeschleppt. Am Auflieger des Sattelzugs entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

B39/ Weinsberg: Schemelsbergtunnel nach Unfall gesperrt

Der Schemelsbergtunnel bei Weinsberg musste am Sonntagnachmittag während einer Unfallaufnahme in beide Richtungen gesperrt werden. Um kurz nach 17 Uhr war ein 21-Jähriger mit seinem Kraftrad von Weinsberg in Richtung Heilbronn unterwegs, als er im Tunnel ohne Zutun von außen ins Rutschen kam und mit seiner Maschine stürzte. Er wurde dabei leicht Verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Suzuki war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Daran entstand ein Schaden, der auf rund 1.500 Euro geschätzt wird.

Heilbronn: Auto gestohlen Zeugen gesucht

Am Wochenende wurde in Heilbronn ein Jeep von Unbekannten gestohlen. Der Grand Cherokee stand am Samstagabend gegen 18 Uhr noch am Straßenrand der Reutlinger Straße. Am Sonntagmittag gegen 15.30 Uhr bemerkte der Besitzer, dass sein Fahrzeug verschwunden war. Der oder die Diebe müssen den Wagen im angegebenen Zeitraum auf unbekannte Weise entwendet haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen konnten, oder Hinweise auf den Verbleib des Autos oder der Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Untergruppenbach: Einbruch bei der Feuerwehr

Hochwertige technische Geräte stahlen Unbekannte vergangene Woche von der Feuerwehr in Untergruppenbach. Zwischen Montagnachmittag und Donnerstagabend öffneten der oder die Einbrecher gewaltsam eine Fluchttür des Feuerwehrhauses in der Entenstraße. Im Inneren entwendeten die Unbekannten ein Spreizgerät und mehrere Akkus, deren Wert sich auf rund 15.000 Euro beläuft. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro am Gebäude. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Untergruppenbach unter der Telefonnummer 07131 644630 entgegen.

Heilbronn: Brandstiftung oder technischer Defekt - Polizei sucht Zeugen

In der Heilbronner Knorrstraße brannte in der Nacht auf Samstag ein Motorrad. Gegen 4.30 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei zum Brandort gerufen. Das brennende Motorrad war zu diesem Zeitpunkt bereits von Zeugen gelöscht worden. Einige Stunden später entdeckten Anwohner, dass nur wenige Meter weiter, am Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses ein Kinderwagen angezündet worden war. Dieser war komplett ausgebrannt. Glücklicherweise erloschen die Flammen von selbst, ohne dass das Feuer auf das Gebäude übersprang. Da ein Zusammenhang der beiden Brände im Raum steht, aber auch ein technischer Defekt des Motorrades nicht ausgeschlossen werden kann, sucht die Polizei nach Zeugen, die am frühen Samstagmorgen verdächtige Beobachtungen machen konnten. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

Heilbronn: Raub gescheitert - Zeugen gesucht

Vermutlich weil eine 31-Jährige lautstark um Hilfe rief, konnte die Frau am Freitagabend einem Raub entgehen. Die Frau lief gegen 22 Uhr zu ihrem Parkplatz in der Straße "Im Hospitalgrün" als sie von einer männlichen Person am Hals gepackt wurde. Der Unbekannte versuchte seinem Opfer die Autoschlüssel aus der Hand zu reißen, lies allerdings von ihr ab, als sie um Hilfe rief. Als weitere Frauen der Angegriffenen zu Hilfe eilten, ergriff der Unbekannte die Flucht. Der Mann wird als etwa 20 bis 25 Jahre alt beschrieben. Er trug eine blaue Jeans, einen Kapuzenpullover und hatte dunkelblonde, kurze Haare. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 entgegen.

