POL-NOM: Diebstahl eines E-Bikes

Northeim (ots) - Northeim OT Hillerse, Tulpenweg, Samstag, 01.04.2023, 06.30 Uhr bis Sonntag, 02.04.2023, 20.50 Uhr HILLERSE (Wol) - Knapp 2.00 Euro Schaden. Im Zeitraum von Samstag ca. 06.30 Uhr bis Sonntag ca. 20.50 Uhr sind unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus im Tulpenweg in Hillerse eingebrochen. Die Personen gelangten durch das gewaltsame Öffnen einer Nebeneingangstür in das Haus. Dort konnte Bargeld und eine Armbanduhr im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet ...

mehr