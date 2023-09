Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit verletzten Radfahrer

Worms (ots)

Am Samstag, den 16.09.2023, gegen 12:48 Uhr kam es in Mettenheim zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 32-jähriger Mann aus Osthofen befuhr mit seinem PKW die Straße "Weingärten" und bog dort auf die L439 ein. Hierbei übersah er den bevorrechtigten 62-jährigen Radfahrer aus Oppenheim, welcher sich bereits auf der L439 befand und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Verkehrsunfall wurde der Radfahrer verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich für etwa zwei Stunden gesperrt. Neben Polizei und Feuerwehr befanden sich noch Rettungskräfte und ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

