Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Widerstand gegen Polizeibeamte

Worms (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 13:10 Uhr wurden mehrere Passanten im Birkenweg von einem Mann mit einer abgebrochenen Bierflasche bedroht. Der augenscheinlich betrunkene 39-Jährige flüchtete sich kurz darauf in einen Hausflur eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Dort konnte er durch mehrere Streifen der Wormser Polizei schnell gestellt und fixiert werden. Der 39-Jährige verhielt sich fortlaufend aggressiv, kratzte einen Polizeibeamten am Arm und trat ihm gegen Hals und Kopf. Der Polizeibeamte wurde dabei verletzt. Nur mit Hilfe eines Gefangenentransportwagens konnte der Mann letztlich in eine Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion Worms eingeliefert werden. Er muss sich nun wegen Körperverletzung, tätlichem Angriff und Widerstand gegen Polizeibeamte, sowie wegen Bedrohung gegenüber Passanten strafrechtlich verantworten.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de zu melden.

