Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Raub von E-Scooter und Geldbörse

Worms (ots)

Zu einem dreisten Raub zum Nachteil eines 52-jährigen E-Scooter-Fahrers kam es - wie am gestrigen Donnerstag bekannt wurde - am vergangenen Dienstagabend. Der Wormser war gegen 19 Uhr auf dem St.-Alban-Platz unterwegs, als er nach einem Ellenbogenstoß eines bislang unbekannten Täters stürzte. Hierbei fiel seine Geldbörse zu Boden und wurde entwendet. Anschließend fuhr ein weiterer Täter mit seinem E-Scooter davon. Der Unbekannte, welcher ihn zu Fall brachte, sowie eine weitere Person flüchteten zu Fuß. Bei den Tätern soll es sich um drei Männer mit afrikanischem Phänotyp gehandelt haben. Eine nähere Beschreibung ist nicht bekannt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell