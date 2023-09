Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bedrohung von Passanten mit Plastikstab - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Am Freitag, den 14.07.2023, kam es gegen 07:40 Uhr in der Weinsheimer Straße zu einer Bedrohung gegenüber mehrere Personen. Ein Zeuge meldete einen Mann, der mit einem ca. 1 Meter langen Schlaggegenstand, welcher sich später als Plastikstab herausstellte, bedrohlich auf Passanten zugelaufen sei. Diese haben daraufhin die Flucht ergriffen. Durch eine Streife der Wormser Polizei konnte der Mann, bei dem es sich um einen 34-jährigen Lampertheimer handelte, schnell gestellt werden. Er befand sich augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde einer medizinischen Betreuung übergeben. Die durch den 34-Jährigen bedrohten Passanten werden nun gebeten, sich als Zeugen bei der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 oder auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de zu melden.

