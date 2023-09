Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Randalierer in und um Hauptfriedhof Hochheimer Höhe - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Mehrere Täter trieben in der Nacht von Freitag auf Samstag in und um den Hauptfriedhof Hochheimer Höhe ihr Unwesen.

Insgesamt wurden im Bereich Berggasse/ Eckenbertstraße sieben Fahrzeuge beschädigt, darunter die Anzeigetafel eines Busses und die Heckscheibe eines PKW. Darüber hinaus wurden mehrere Kennzeichen geparkter Fahrzeuge abgerissen sowie teilweise entwendet. Ein Zeuge konnte gegen 00:40 Uhr drei Personen im Alter von 20-30 Jahren - zwei Männer sowie eine Frau - dabei beobachten, welche kurz darauf die Flucht in Richtung Von-Steuben-Straße ergriffen.

Auch auf dem angrenzenden Hauptfriedhof Hochheimer Höhe wurden in der besagten Nacht fünf Gräber angegangen - wie sich am Samstagmorgen herausstellte. Dort wurden Blumen herausgerissen, Grabschmuck beschädigt sowie Blumentöpfe zerstört. Darüber hinaus wurden sechs Grabsteine umgebogen oder aus der Verankerung gerissen.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach erster Einschätzung wird von einem Tatzusammenhang zwischen den Fällen ausgegangen. Wer die beschriebenen Personen vor oder nach der Tat gesehen hat, darüber hinaus in der besagten Nacht in diesem Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder auch sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

