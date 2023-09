Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Fußgänger von PKW angefahren - Zeugen gesucht

Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 84-jährigen Fußgänger und einem bislang unbekannten PKW-Fahrer kam es am gestrigen Sonntagmittag. Gegen 13:10 Uhr bog ein bislang unbekannter Fahrer mit seinem PKW von der Erenburger Straße nach links in die Hochheimer Straße ein. Zu diesem Zeitpunkt überquerte ein 84-jähriger Fußgänger die Hochheimer Straße im Kreuzungsbereich. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Auto und dem 84-jährigen Wormser, wobei dieser zu Fall kam und nach erster Einschätzung leichte Verletzungen erlitt. Der unbekannte Fahrer - beschrieben als Mann, ca. 180 cm groß, dunkelblonde Haare, bekleidet mit hellem Polohemd und langer Jeans - stieg aus seinem Fahrzeug und sagte zu einem Unfallzeugen, dass er den 84-Jährigen nach Hause fahren würde. Nachdem der Zeuge darauf hinwies, dass der Mann ins Krankenhaus müsse, stieg der Unbekannte wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Bei seinem PKW soll es sich um ein dunkelblaues Fahrzeug mit Wormser Ortskennung gehandelt haben. Der 84-Jährige wurde zu weiteren medizinischen Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Wormser Polizei hat die Ermittlungen zu dem geflüchteten Fahrer aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell