Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Steinheim an der Murr: Unbekannter Junge von Pkw angefahren - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Eine noch unbekannte Lenkerin eines blauen Renault soll am Montag (22.01.2024), gegen 07.30 Uhr einen Jungen angefahren haben, der gerade einen Fußgängerüberweg in der Steinbeisstraße in Steinheim an der Murr überquerte. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge soll die unbekannte Fahrzeuglenkerin zwar gebremst haben, konnte aber eine Kollision nicht mehr verhindern, wodurch der ebenfalls noch unbekannte Junge gestürzt sein soll. Als die Renault-Fahrerin weiterfuhr, ohne sich um ihn zu kümmern, soll er dem Fahrzeug noch ein Stück hinterhergerannt sein und gegen die Scheibe geklopft haben. Die Unbekannte setzte ihre Fahrt dennoch fort. Der Geschädigte soll etwa dreizehn Jahre alt gewesen sein, trug eine blaue Jacke und war sehr schlank. Möglicherweise besucht er eine nahegelegene Schule. Zeugen sowie der Geschädigte selbst werden gebeten, sich unter der Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Marbach am Neckar in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell