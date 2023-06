Feuerwehr Flotwedel

FW Flotwedel: Ortsfeuerwehr Bröckel löscht brennenden Baum

Bröckel (ots)

Am Morgen des 03. Juni 2023 wurde die Ortsfeuerwehr Bröckel um 06:53 Uhr mit dem Alarmstichwort "B1 - Entstehungsbrand Feld" in die Dannscharnstraße Richtung Wathlingen alarmiert.

Die Einsatzstelle konnte durch den Einsatzleiter direkt an der Fuhse lokalisiert werden. Hier eingetroffen stellten die Einsatzkräfte dann einen Schwelbrand an einem Baum fest. Der Brand, welcher sich bereits bis in eine Höhe von drei Metern durchgefressen hatte, konnte unter Zuhilfenahme eines Strahlrohres gelöscht werden.

Da sich im Einsatzverlauf einige Äste aus der Krone des angeschlagenen Baumes lösten und die Einsatzkräfte gefährdeten, entschied der Einsatzleiter die betroffenen Baumteile fällen zu lassen.

Nachdem die betroffenen Teile des Baumes gefällt waren, konnten umfangreiche Nachlöscharbeiten durchgeführt werden. Der Löscherfolg wurde hierbei mittels einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Der Einsatz für die Feuerwehr konnte nach knapp 45 Minuten beendet werden. Hinsichtlich der Brandursache können seitens der Freiwilligen Feuerwehr Flotwedel keinerlei Aussagen getroffen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

