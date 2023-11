POL-GM: Rücknahme Fahndung nach Vermissten

Gummersbach (ots) - Bei einem Autohandel an der Gummersbacher Straße haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen (27./28. November) die Räder eines Audi Q8 gestohlen. Um die Räder abmontieren zu können, bockten die Diebe den Wagen auf mehreren Pflastersteinen auf. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

