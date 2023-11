Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Tatverdächtige nach Sachbeschädigung angetroffen

Radevormwald (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (29. November) hat die Polizei nach einer Sachbeschädigung in der Radevormwalder Innenstadt zwei Tatverdächtige angetroffen. Gegen 01.45 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei verständigt, weil drei Personen eine Baustellenabsperrung im Bereich der Einmündung Weststraße/Kaiserstraße aus der Verankerung gehoben und auf die Fahrbahn geworfen hatten. Zwei Warnleuchten wurden dabei beschädigt. Eine Streifenwagenbesatzung konnte kurz darauf am Busbahnhof zwei Tatverdächtige, eine 17-Jährige und ein 18-Jähriger aus Radevormwald, antreffen. Ein dritter Tatverdächtiger flüchtete vor den Beamten. In Begleitung der Polizei begaben sich die Tatverdächtigen zum Tatort, wo sie die Baustellenabsperrung wieder aufstellten, bevor die Polizei ihnen einen Platzverweis erteilte. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

