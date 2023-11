Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Drogentest positiv - Polizei stellt Führerschein nach Unfall sicher

Gummersbach (ots)

Nach einem Unfall in Gummersbach-Piene hat die Polizei am Dienstag (28. November) den Führerschein eines Autofahrers sichergestellt, weil ein Drogentest positiv verlaufen war. Der 48-Jährige aus Hagen fuhr gegen 17.30 Uhr mit einem Fiat auf der Beustenbachstraße in Richtung der Einmündung mit der L 729. Etwa 300 Meter vor der Einmündung stand zu diesem Zeitpunkt ein Sattelauflieger quer auf der Fahrbahn, der in eine Firmeneinfahrt rangieren wollte. Der 48-Jährige erkannte die Gefahr zu spät und prallte mit der Front in die Seite des Aufliegers. Im Rahmen der Unfallaufnahme bemerkten Polizisten Anzeichen auf den Einfluss von Betäubungsmitteln bei dem Hagener. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht, woraufhin der 48-Jährige eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben musste.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell