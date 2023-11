Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Gartenhäuser aufgebrochen

Rötgesbüttel (ots)

In Rötgesbüttel wurden Gartenhäuser auf zwei Privatgrundstücken aufgebrochen, die Polizei Meine ermittelt. In der Nacht von Mittwoch auf den gestrigen Donnerstag öffneten die Täter das Schiebetor zu einem Grundstück am Pfänderweg und hebelten die Tür zur Gartenhütte auf dem Grundstück auf. Aus dieser entwendeten sie Werkzeuge im Wert von über 500 Euro. Zur Tat kam es zwischen 22:30 Uhr am Mittwoch und 07:15 Uhr am Donnerstag. Der zweite Tatort liegt auf einem Grundstück an der Straße Zur Diwelie. Hier entnahmen die Täter ein Element aus dem Grundstückszaun und entwendeten aus dem verschlossenen Gartenhaus ein hochwertiges E-Bike. Mit diesem verließen sie den Ort anschließend. Die Tat ereignete sich ebenfalls in der Nacht zum gestrigen Donnerstag, gegen 01:00 Uhr.

Die Polizei leitete zu beiden Diebstählen Strafverfahren ein und sucht Zeugen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen werden unter der Telefonnummer 05304 9113-0 von der Polizei Meine entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell