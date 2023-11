Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung

Gifhorn (ots)

Am Dienstag den 07.11.2023 ging am frühen Abend, gegen 17:40 Uhr, ein 53-Jähriger auf dem linken Fußweg des Isenbütteler Wegs in Richtung Wolfsburger Straße. Auf diesem Fußweg fuhr ein Fahrradfahrer in die entgegengesetzte Richtung und somit auf den 53-Jährigen zu. Der Fußgänger hob im Moment des Vorbeifahrens den Ellenbogen, woraufhin der Radfahrer gegen diesen prallte und stürzte. Nach dem Aufstehen ging der Radfahrer auf den 53-Jährigen zu und schlug ihm ins Gesicht, anschließend verließ er den Ort mit dem Fahrrad. Die hinzugerufene Polizei konnte den Radfahrer nicht mehr antreffen. Er wurde als ca. 170-175 cm groß und etwa 30 Jahre alt beschrieben. Zur Bekleidung ist lediglich eine weiße Jacke mit gelben Streifen bekannt, auffällig war, dass eine Taschenlampe als Fahrradlicht benutzt wurde.

Die Polizei leiteten mehrere Strafverfahren ein und sucht Zeugen, die Hinweise zum Hergang und bislang unbekannten Radfahrer geben können. Hinweisgeber melden sich bitte unter der Telefonnummer 05371 980-0.

