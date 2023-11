POL-GF: Zeugensuche nach Unfall auf einem Parkplatz

Meinersen (ots) - Die Polizei Meinersen sucht zu einem Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung durch Feuer Zeugen. Unbekannte Täter versuchten auf bislang unbekannte Weise den Kunststoffrahmen eines Fensters zu entzünden. Das Fenster gehört zu einer Gaststätte an der Hauptstraße in Meinersen. Durch die Hitze schmolz der Kunststoff in einer Ecke des Rahmens und in einer Scheibe der Verglasung entstand ein Riss. ...

