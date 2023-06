Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Bitburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es um 20:39 Uhr auf der L46 in Höhe der Ortschaft Herforst zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Eine 30-jährige Pkw-Fahrerin befuhr die L 46 von Spangdahlem in Richtung Trier und wollte nach links in die Römerstraße in Herforst abbiegen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Pkw einer 60-jährigen Fahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch ein weiterer, im Kreuzungsbereich haltender Pkw eines 23-jährigen Fahrers beschädigt wurde. Die beiden Fahrerinnen mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser in Trier und Bitburg eingeliefert werden. Nach ersten Ermittlungen wurden sie glücklicherweise nicht schwer verletzt. Der 23-jährige Fahrer erlitt leichte Verletzungen und bedurfte keiner weiteren Behandlung. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit; der Sachschaden wird auf ca. 25.000EUR geschätzt.

