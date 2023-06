Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Nachtragmeldung zu Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrädern der PI Bernkastel-Kues

Minheim (ots)

Die Verkehrsunfallaufnahme wurde gegen 22 Uhr abgeschlossen. Die K 53 ist mittlerweile wieder frei befahrbar. Es waren neben der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues und Wittlich die Feuerwehren Minheim, Neumagen-Dhron, Noviand und die Feuerwehreinsatzzentrale Kues mit insgesamt 32 Kräften, vier Fahrzeuge des DRK mit Notarzt sowie dem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Sperrung der Fahrbahn und Ableitung des Verkehrs übernahm die Straßenmeisterei Bernkastel.

Zur Rekonstruierung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt. Das Ergebnis hierzu steht noch aus.

Abweichend zur Erstmeldung fuhren zwei Radfahrer, ein Ehepaar aus dem Rheinland, die K 53 aus Richtung Kesten kommen in Fahrtrichtung Minheim. In Höhe der dortigen Staustufe wollten beide nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fahrend die Fahrbahn queren, um auf einem Radweg weiterzufahren. Hierbei wurden sie von einem 31jährigen Mann einer Mittelmoselgemeinde mit dessen PKW von hinten erfasst. Während die 64jährige Frau leichter verletzt wurde, wurde hingegen ihr 70jähriger Ehemann vom Fahrzeug frontal erfasst und mit schwersten Verletzungen in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert, wo dieser schließlich den Verletzungen erlag. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern noch an.

