POL-PDLD: Gommersheim - Vorbildlich

Herxheim (ots) - Im Zeitraum vom 04.09. um ca. 21:00 Uhr bis zum 05.09. um ca. 17:00 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Augustastraße in Herxheim. Der PKW der Geschädigten war im genannten Zeitraum in einer Parkbucht, neben der Fahrbahn ordnungsgemäß abgestellt. Ein vorbeifahrendes Fahrzeug muss den geparkten PKW gestreift und dabei einen Sachschaden verursacht haben. Zeugen, die sachdienliche ...

mehr